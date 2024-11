A Villach, stagione sciistica al via: domani l’apertura degli impianti

Apertura degli impianti sciistici nella regione di Villach.

Con la recente nevicata e le basse temperature, il comprensorio sciistico dell’Alpe Gerlitzen, nella regione turistica di Villach – Lago di Ossiach – Lago di Faak, inaugura domani, sabato 23 novembre, la stagione invernale. Saranno in funzione i primi impianti di risalita, con tariffe promozionali per l’occasione: 20 euro per lo skipass giornaliero adulti e 10 euro per ragazzi fino a 18 anni.

Gli impianti Neugarten, Carving e Jet da 8 posti permetteranno di accedere alle piste Neugartenabfahrt, recentemente rinnovata, e Neugarten Speed Fahrt, aperte dalle 9:00 alle 16:00. Nelle prossime settimane seguirà l’apertura delle altre strutture del comprensorio, che conta 21 moderni impianti di risalita, 34 piste innevate per un totale di 53 km. L’area sciistica si distingue per la sua varietà: dalle piste per sciatori esperti agli spazi dedicati a principianti, freeride, sci di fondo e altre attività sulla neve.

Gli impianti e le piste utilizzano tecnologie avanzate per ottimizzare il consumo di energia, ridurre l’impatto ambientale e garantire neve sicura fino alla fine di marzo. I cannoni da neve di nuova generazione riducono i consumi elettrici del 90%, e tutti gli impianti sono alimentati con energia rinnovabile.

Non solo sci

Chi cerca un’esperienza diversa dalla classica discesa non resterà deluso. Sentieri per escursioni invernali, ciaspolate, slittino e sci alpinismo arricchiscono l’offerta. Per i più piccoli e i principianti, il comprensorio offre aree dedicate, come il Kinderland Klösterle, e nuove strutture come la pista blu Alpenrose e il tappeto magico Sonnenlift, ideali per i primi passi sulla neve.

Gli amanti della velocità troveranno emozioni sulla pista Feuerberg, dove è possibile registrare la propria discesa con il sistema Skiline e ottenere un ricordo della giornata. Anche la pista da gara Neugartenabfahrt è stata ampliata, garantendo spazi per allenamenti e competizioni senza interferenze con gli altri sciatori.

