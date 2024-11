Tenta il suicidio lanciandosi dal ponte, salvata dai carabinieri

Una donna ha tentato il suicidio gettandosi dal ponte di Corva.

Nella tarda serata di sabato scorso, un episodio drammatico, fortunatamente conclusosi con un lieto fine, ha interessato la provincia di Pordenone, quando una 60enne, che stava attraversando un periodo di gravi difficoltà personali, ha tentato il suicidio gettandosi da un ponte.

Uscita di casa con il proposito di porre fine alla propria vita, ha raggiunto, intorno alle 19:30, il ponte di Corva, sul Meduna. Qui ha scavalcato la ringhiera di ferro, rimanendo pericolosamente in bilico, a strapiombo sul fiume, ad una altezza di circa 6 metri. Prima di gettarsi, però, ha sentito la necessità di inviare un ultimo messaggio “d’addio” ai propri familiari, che, capendo l’estrema gravità della situazione, hanno immediatamente attivato le forze dell’ordine, tramite il numero unico d’emergenza, 112 NUE, prima di correre loro stessi sul luogo.

I carabinieri di una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Pordenone, che si trovava in zona, impegnata in un servizio di perlustrazione per la prevenzione di furti e truffe, giunti poco dopo sul posto, si sono trovati davanti ad una scena che richiedeva un intervento immediato: la donna, che si era già lasciata cadere dal ponte, era stata afferrata dal marito ed era rimasta sospesa nel vuoto, tenuta, a fatica, solo per un braccio.

L’uomo, in quella posizione, da solo non riusciva a sollevarla e non avrebbe potuto resistere ancora a lungo, ma, per fortuna, i due carabinieri hanno agito d’istinto e, capita la situazione gli si sono subito affiancati, afferrando a loro volta la donna per le braccia e, non senza fatica, sono riusciti a sollevarla e a riportarla, al sicuro, sul ponte, al di qua della ringhiera.

Una volta tratta in salvo, la 60enne è stata portata d’urgenza all’ospedale, dove è stata ricoverata per le valutazioni del caso e trattenuta in osservazione. Uno dei Carabinieri, durante le operazioni di salvataggio, ha riportato uno stiramento muscolare al braccio, con una prognosi di 7 giorni.