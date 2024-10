Dormire bene, al Tiare Shopping tante attività gratuite per i visitatori

Da venerdì 25 ottobre a domenica 3 novembre, al centro commerciale di Villesse iniziative dedicate al sonno

Mentre molti considerano una buona notte di sonno come un lusso, Tiare Shopping ritiene che sia una necessità e che debba essere considerata una priorità per la nostra salute e il nostro benessere mentale. Infatti, quando dormiamo, il nostro corpo riavvia molti dei suoi sistemi ed effettua una manutenzione: è come se si coccolasse e aumentasse il nostro benessere generale.

Nel tentativo di educare e incoraggiare le persone a riconnettersi con i loro rituali del sonno e incentivare il riposo notturno, il Meeting Place di Villesse offre da venerdì 25 ottobre a domenica 3 novembre una serie di attività gratuite per i visitatori.

L’Area Lab al primo piano ospiterà diverse iniziative destinate ai più piccoli, dal laboratorio del sogno creativo al rituale della buonanotte, passando per lo yoga e respirazione per la nanna e gli eventi a tema Halloween.

Nuove attività ‘Sleep Mode’

“Siamo entusiasti di portare le nostre nuove attività Sleep Mode nella comunità, aiutando le persone a capire l’importanza di una buona notte di sonno”, commenta Joakim Hoegsander, direttore di Tiare Shopping. “Il sonno è fondamentale per sentirsi bene e mantenersi in salute, ma molti di noi non riposano abbastanza. Attraverso le nostre attività pratiche e divertenti, speriamo di riunire le persone per imparare a dormire meglio e a mettersi in relazione, il tutto con l’obiettivo di creare una vita più sana ed equilibrata per tutti”.

Le proposte per adulti e anziani

Per i visitatori più grandi, Tiare Shopping ospiterà al primo piano del Centro una vera e propria Selfie Station, per divertirsi con gli amici e immortalarsi insieme nel mondo del sonno, e la mostra Un sonno bestia. Trenta scatti fotografici per scoprire il sonno del mondo animale curata da Ecozoica, realtà che si occupa di comunicazione e intermediazione in materia di ambiente e conservazione della biodiversità.

Presso l’area PoP Care, al secondo piano, si terranno anche numerose conferenze ad hoc, realizzate in collaborazione con la startup Sofia – Sostenere Ogni Famiglia In Autonomia, realtà innovativa con sede a Gorizia volta a supportare chi assiste anziani fragili attraverso consulenze domiciliari e tecnologia domotica. Durante gli incontri farmacisti, psicologi, infermieri, fisioterapisti e operatori olistici affronteranno i temi del sonno, del dormire bene e dell’igiene.

Per partecipare alle conferenze è necessaria la prenotazione. Per maggiori informazioni visitare il sito www.tiareshopping.com.