Gli eventi per il 25 novembre al Tiare di Villesse.

In occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne che ricorre oggi, 25 novembre, il Meeting Place Tiare Shopping di Villesse ha avviato una serie di iniziative di sensibilizzazione che vedono il centro collaborare con il Comune di Villesse, che ha promosso l’iniziativa “Contro la violenza… a Villesse facciamo squadra” e cui partecipano l’Auser territoriale isontino e l’associazione “Da donna a donna” di Ronchi dei Legionari. Accanto al Tiare anche la polizia di Stato, che sta portando avanti il progetto “…Questo non è Amore” anche nella nostra regione.

Diverse le azioni messe in campo e presentate proprio oggi. Si va dall’installazione “scarpette rosse” ai punti temporanei di informazione. Realizzati anche dei video che il management del centro ha voluto diffondere su tutti gli schermi presenti all’interno della galleria. In un caso si tratta di una serie di clip tratte da film noti al grande pubblico in cui sono mostrati comportamenti discriminatori, intimidatori e violenti verso il genere femminile. In un altro video, invece, il meeting place Tiare Shopping ha voluto chiamare accanto a sé tanti volti noti in Friuli Venezia Giulia e a livello italiano, appartenenti al mondo delle istituzioni, della cultura, dell’intrattenimento, delle imprese e dello sport, che hanno accettato di “metterci la faccia” e testimoniare “Fermiamo la Violenza sulle Donne” insieme ai negozianti del Centro che già avevano partecipato al primo filmato. Alla base del video la convinzione che fare rete è il migliore strumento per aumentare la capacità di arginare la violenza.

