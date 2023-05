Incidente in A4, perde il controllo dell’auto e finisce fuori strada

Incidente in A4 tra Villesse e Palmanova.

Incidente lungo l’autostrada A4, nel tratto compreso tra Villesse e Palmanova, indicativamente all’altezza del ponte sul Torre, direzione Venezia: una persona, alla guida della vettura, ha perso il controllo ed è finita fuori strada.

L’abitacolo è rimasto integro e l’automobilista, che per fortuna non è rimasto incastrato, è sempre stato cosciente. E’ stato segnalato subito con ferite non gravi. Nessun altro mezzo è stato coinvolto. Gli infermieri della sala operativa della Sores hanno inviato sul posto all’equipaggio dell’automedica proveniente da Gradisca d’Isonzo. Le cause del sinistro sono al vaglio della polizia stradale; sul posto il personale dell’autostrada. Sono stati attivati anche i vigili del fuoco.