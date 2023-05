Un uomo di circa 47 anni di età, cittadino straniero, è stato assistito questo pomeriggio dal personale sanitario per una caduta con parapendio, per circa 15-20 metri, nel territorio comunale di Meduno, dopo essersi lanciato dal Monte Valinis.

Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio dell’elisoccorso; hanno attivato i volontari del soccorso alpino e i vigili del fuoco. L’uomo è stato preso in carico dal personale medico infermieristico ed è stato trasportato all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, in volo, stabile, cosciente, in codice giallo.