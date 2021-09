Una guida per promuovere Aiello.

“Aiello. Il paese delle meridiane” è il nome della nuova guida turistica del paese, curata dal noto autore Aurelio Pantani. Un depliant completamente rivisto e che racchiude 28 anni di lavoro del Circolo Culturale Navarca.

All’interno della guida sono stati inseriti i 23 orologi della cortile del Museo e oltre cento meridiane suddivise in otto zone del paese, oltre a presentare anche i diversi edifici storici di Aiello. In questo modo si è pensato di semplificare il tour del paese al turista.

Per l’occasione è stata installata anche la mostra fotografica “Nel paese delle meridiane, i tempo ballando corre“, con la scuola Studio Danza Palmanova e fotografie di Sergio Ioan.

Il riconoscimento internazionale.

Nel 2019, durante una conferenza interazionale per i 100 anni dell’Unione Astronomica Internazionale si è parlato di Aiello. Clive Ruggles, docente emerito di archeoastronomia dell’Università di Leicester, ha infatti presentato il paese del Friuli come il posto dove il legame tra terra e cielo è il più forte, tanto da essere conosciuto come “il paese delle meridiane”.

