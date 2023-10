Nuove aperture di negozi al Palmanova Village.

Palmanova Village non si ferma e preannuncia un autunno con l’apertura di nuovi negozi, per offrire un’esperienza sempre nuova e più completa ai clienti e ai turisti.

Arrivera’ entro fine anno infatti uno dei marchi di abbigliamento sportivo più amati nel mondo, Under Armour, che dal 1996 segna l’innovazione tecnologica in tessuti e materiali capaci di donare il migliore comfort e le migliori prestazioni in qualsiasi condizione.

Aprirà a breve un brand globale presente in 180 paesi, Skechers, che disegna e sviluppa modelli di calzature conosciute in tutto il mondo per stile, qualità e soprattutto innovazione nel comfort della calzata, per adulti e bambini.

Si amplierà anche l’offerta del comparto abbigliamento con Oltre, un brand italiano di abbigliamento nato nel 2001 e pensato per le donne che amano e ricercano uno stile chic ed elegante.

L’offerta di Palmanova Village si arricchirà ulteriormente con un settore tutto nuovo, quello della parafarmacia di Medimarket, già attivo in Belgio, Lussemburgo e Francia, che porta in Italia la missione di rendere accessibile un’ampia gamma di prodotti per la salute, a prezzi competitivi.

A queste nuove aperture si aggiungeranno le relocation di alcuni marchi storici all’interno del Villaggio che nelle prossime settimane si presenteranno al pubblico rinnovati nell’estetica e nell’esperienza e sono Lindt, il cioccolato svizzero più famoso al mondo, Benetton lo storico abbigliamento italiano per adulti e bambini e, infine, Lanificio Angelico, il marchio made in Italy dedicato all’uomo e alla donna.