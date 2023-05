Addio a Giulio Negroni, professore a Tarvisio e Gemona del Friuli

Lutto in Friuli per la scomparsa di Giulio Negroni.

Alto Friuli in lutto per la scomparsa dell’ingegnere e professore Giulio Negroni. Originario della provincia di Roma, Negroni aveva 82 anni e aveva insegnato nelle scuole tecniche di Tarvisio e Gemona, guadagnandosi l’ammirazione e la stima dei suoi studenti.

La notizia della sua scomparsa è stata ricevuta con grande dolore in tutto l’Alto Friuli, dove centinaia di persone hanno inviato messaggi di cordoglio alla sua famiglia, alla moglie Daniela e ai suoi figli Giacomo e Giovanni.

Dopo aver completato gli studi in ingegneria, Negroni ha trascorso un periodo in Ecuador prima di decidere di tornare in Italia alla fine degli anni ’80, stabilendosi a Camporosso con la moglie e i figli. Qui ha iniziato a insegnare al Marchetti di Gemona e all’ex Magrini di Tarvisio.

Era un insegnante esigente ma apprezzato dai suoi studenti, che ricordano con gratitudine le sue lezioni di topografia, tecnologia, chimica e fisica. Oltre all’insegnamento, Negroni era anche appassionato di calcio e aveva trascorso diversi anni come allenatore dell’AC Tarvisio. Negroni è morto nella notte tra mercoledì e giovedì a causa di una grave malattia. Secondo i suoi desideri, le esequie sono state organizzate in forma privata e civile.