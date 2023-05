Udinese-Napoli, si va verso l’anticipo dell’orario della partita

Udinese-Napoli potrebbe essere anticipata alle 18.

Il fischio d’inizio di Udinese-Napoli potrebbe essere anticipato per motivi di ordine pubblico. Dopo il pareggio con la Salernitana infatti, il Napoli ha rimandato la festa per lo scudetto. Ora tutte le attenzioni sono rivolte alla partita contro l’Udinese, in programma per giovedì 4 maggio.

Al momento la partita alla Dacia Arena è fissata per le 20.45, ma potrebbe essere anticipata alle 18 o alle 18.30. Il tema sarà discusso in una riunione convocata per domani mattina alla Prefettura, alla presenza delle forze dell’ordine, del Comune e della dirigenza dell’Udinese. Atmosfera che si preannuncia caldissima anche dopo l’altolà della Curva dell’Udinese: “Non abbiamo mai permesso a juventini, milanisti e interisti di festeggiare nella nostra città – scrivono nelle loro pagine social i tifosi bianconeri -. Allo stesso modo, a maggior ragione, non sono graditi nè tollerati festeggiamenti di alcun tipo da parte dei napoletani”.

Il Prefetto di Udine, Massimo Marchesiello, ha dichiarato che “l’unica cosa certa, al momento, è una riunione convocata per domani mattina, in Prefettura, con le forze dell’ordine, il Comune e la dirigenza dell’Udinese per la gestione dell’afflusso dei tifosi per la partita”. L’eventualità dell’anticipo dipenderà dalle decisioni che verranno prese durante la riunione di domani.

In ogni caso, una mancata vittoria della Lazio contro il Sassuolo nella partita di mercoledì alle 21 garantirebbe comunque lo scudetto ai ragazzi di Spalletti.