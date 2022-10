Una speciale escursione a Stolvizza per la chiusura dei sentieri

Una giornata di eventi a Stolvizza per la chiusura dei sentieri.

Domenica 30 ottobre l’appuntamento è a Stolvizza, in Val Resia, con “Vivi-amo” l’autunno: in quella giornata chiuderanno ufficialmente i sentieri locali che per tutta l’estate hanno ospitato moltissimi escursionisti. Per l’Associazione Vivistolvizza anche quest’anno è stato un successo.

L’organizzazione da sempre si occupa della cura di diversi tracciati, tra cui “Ta lipa pot”, “Il sentiero di Matteo”, “Pusti Gost sulle tracce del passato”, “P4 della grande guerra”, “Vertical Kilometer”, “Stolvizza facile” e “Ta na rado”.

Dopo la registrazione, si partirà alle ore 8 e 30 per uno dei tracciati scelti dagli escursionisti. Al termine grande festa con con la bruschetta dell’amicizia e un allegra castagnata.

Il programma della giornata è stato curato dall’Associazione Vivistolvizza e dall’Associazione Cama Arrotini Stolvizza, in collaborazione con il gruppo Alpini “Sella Buia” e la preziosa partecipazione della Pro-Loco Nediske Doline-Valli del Natisone.

Ad attendere i partecipanti anche numerose attività collaterali alle pendici del Monte Canin. Per la mattinata sono stati organizzati i “Mercatini di artigianato locali”, mentre dalle ore 9 l’iniziativa “Affiliamo”: arrotini affileranno forbici e coltelli, ritiratili al termine della camminata. Dalle 11:30 poi sarà disponibile il “Trucca-bimbi” e si potranno visitare il “Museo dell’Arrotino” e il “Museo della Gente della Val Resia”. Dalle ore 12 si terrà il tradizionale ristoro e per finire il concerto con il gruppo musicale “Maximaber Orkestar”, già rinviato per il grave incendio in Val Resia dell’estate scorsa e riproposto in questa occasione a conclusione del progetto “Diverso da CHI”.

Una bella occasione, in quella che si preannuncia essere una bella giornata di sole, per darsi appuntamento al 1° aprile 2023, quando riapriranno nuovamente i sentieri.