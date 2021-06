Gli interventi sulle montagne.

Il no borders per il Tarvisiano, gli sport estremi per Sella Nevea, il brand Dolomiti per Forni di Sopra/Sauris, est Europa ski e baite sulle piste per lo Zoncolan e il Villaggio dello Sport per Piancavallo. Questi gli obiettivi Piano strategico della Montagna presentato dall’assessore regionale Sergio Emidio Bini durante l’audizione odierna in II Commissione del Consiglio regionale.

Il piano degli interventi.

I principali interventi previsti con legge regionale di Stabilità per Ravascletto/Zoncolan sono il rifacimento della pista 3 (lavori da giugno/luglio 2022 a 30-11-2022, per 1,5 milioni di euro), l’ampliamento e ammodernamento della pista 2 (lavori da giugno/luglio 2022 a 30-11-2022, per 1,5 milioni); per Tarvisio il completamento del Bacino Florianca (lavori da luglio prossimo al 30-11-2022, per 500mila euro) e il collegamento tra l’area Valbruna e Monte Lussari (da luglio 2022 al 30-11-2023, per 10 milioni).



Per quanto riguarda Sella Nevea i finanziamenti della legge di Stabilità puntano al completamento dello sviluppo dell’area Montasio (inizio lavori luglio 2022, fine al 30-11-2023, 1 milione), mentre su Forni di Sopra l’intervento previsto riguarda lo sviluppo impiantistico e di demanio sciabile sul Monte Simone, a completamento della realizzazione della pista “Biela Cuosta” (inizio lavori a luglio 2022, fine a 30-11-2023, per 3 milioni di

euro).

Piancavallo beneficia di 3 milioni per la realizzazione della nuova pista Due Laghi e lo sviluppo estivo, integrativi di quanto previsto nel Piano Montagna 365. A Sappada, infine, verrà realizzato il collegamento tra l’area del Pian dei Nidi e Sappada 2000 con il potenziamento infrastrutturale a monte e a valle (per un importo di 15 milioni, inizio dei lavori a luglio 2022 e fine a 30-11-2024).

Da Tarvisio a Forni.

Bini ha dettagliato nella sua audizione anche gli investimenti per il prossimo triennio del Piano montagna 365. Per il Polo di Tarvisio le risorse sono pari a 2,5 milioni di euro per la realizzazione della nuova pista Lazzaro e le varianti dell’area collina del combattente area Angelo, 300mila euro per le varianti alla pista A, 500mila per l’ampliamento del parco giochi dell’Angelo, 800mila per lo sviluppo estivo e 900mila per la realizzazione del nuovo bacino di accumulo idrico Florianca.

Il Polo di Piancavallo conta su 1,5 milioni per la realizzazione della nuova pista Due Laghi e 900mila per lo sviluppo estivo. In proposito Bini ha reso noto che “è in corso un confronto con l’amministrazione comunale di Aviano e con gli operatori economici locali per una valutazione congiunta degli interventi infrastrutturali e non che potrebbero essere prioritari per lo sviluppo di Piancavallo come Villaggio dello Sport”.

Tre le opere per il polo di Forni di Sopra: 1,2 milioni per la Pista Plan dai Pos e SW3 (primo e secondo lotto), 800mila euro per lo sviluppo estivo e 2,2 milioni per le varianti piste e ottimizzazione dell’innevamento – Pista Biela Cuosta (primo e il secondo lotto). Per il polo Ravascletto/Zoncolan gli interventi previsti sono cinque: 5,2 milioni per la sostituzione della seggiovia Val di Nuf e 1,2 milioni per lo sviluppo estivo, cui si aggiungono importi di 160mila, 283mila e 187mila euro rispettivamente per percorsi scialpinistici, varianti piste Zoncolan e servizi terminal. Infine su Sella Nevea l’impegno è di 2,8 milioni per la nuova area Slalom – Montasio – impianto di risalita e demanio sciabile.

