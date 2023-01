Una perla del Friuli scelta per promuovere il turismo in Italia

Il portale italiano del turismo ha scelto il Monte Lussari

Che sia uno dei luoghi più belli e suggestivi del Friuli, è certo, ma la magia del Monte Lussari ha colpito nel segno ben oltre i confini regionali ed è stato scelto dal portale Italia.it per promuovere le bellezze del Paese all’estero.

Sulla pagina ufficiale del sito del turismo italiano (seguita da oltre mezzo milione di persone) è stata infatti pubblicata un’immagine di questa perla friulana. “Un borgo minuscolo, un campanile e qualche tetto spiovente carico di neve – lo descrive il sito -. Incastonato tra le vette delle Alpi Giulie, il borgo sulla cima del Monte Lussari ospita l’omonimo santuario, detto anche Chiesa “dei tre popoli”: italiani, austriaci e sloveni. Puoi raggiungerlo percorrendo l’impervio Sentiero dei Pellegrini (CAI 613) oppure con la funivia da Camporosso”.

E l’atmosfera magica del Lussari coperto di neve si è attirata migliaia di “like” (dieci volte quelli conquistati da Palazzo Te a Mantova, ad esempio) e di commenti entusiasti da parte di persone che sono rimaste incantate: una bella promozione per il territorio regionale, tanto che è stato condiviso anche dal presidente del Fvg, Massimiliano Fedriga: “No non è un quadro, ma il piccolo borgo sulla cima del Monte Lussari, tra le bellezze più pregiate del friuli Venezia Giulia in bella mostra su Italia.it: il portale ufficiale del turismo in Italia. Da qualsiasi parte si guardi, le montagne della nostra regione sono sempre meravigliose“.