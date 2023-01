Il Friuli ha una campionessa di equitazione

Una giovane friulana è stata incoronata campionessa nazionale di equitazione all’americana: si tratta di Sofia Pascoli, studentessa della 4 L del Liceo Marinelli, che si è imposta al concorso “All around performance 2022” nella categoria Youth.

Allenata dalla coach Eugenia Pascolini presso la scuderia “MB All around horses ASD” , la giovane, in sella al cavallo Rollin Zippo (di Marina Bettarini), è arrivata prima nella sua categoria alla finale nazionale del Campionato Italiano Performance 2022 e trofeo delle Regioni, riconosciuto dal Coni e organizzato dalla federazione di appartenenza per le discipline agonistiche della monta western Fitetrec-ANTE.