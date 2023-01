Per quasi 60 anni ha guidato la farmacia di via Poscolle

E’ morto il primo gennaio il dottor Enrico Manganotti, storico titolare dell’omonima farmacia di via Poscolle a Udine.

Classe 1935, Manganotti si era laureato a Firenze per poi tornare in Friuli, dove nel 1963 aveva preso le redini della farmacia di famiglia, aperta a Basiliano dal bisnonno a fine ‘800 e successivamente trasferitasi nel capoluogo friulano. Un’attività che ha portato avanti ogni giorno, fino a metà dicembre, diventando punto di riferimento per altri farmacisti, ma anche per i tanti clienti che si affidavano alla sua professionalità.

Tra il 1972 e il 2008 Manganotti era stato anche presidente dell’ordine dei farmacisti di Udine. Tra le altre cariche ricoperte, quella di presidente della Consulta degli Ordini del Fvg (tra il 1977 e il 2008), in veste di componente di commissioni esami e concorsi per sedi farmaceutiche e nella commissione farmaceutica aziendale. Al di fuori del mondo della farmacia, era stato più volte presidente del Lions club Udine Host, nonché presidente del Circolo filatelico e numismatico friulano.