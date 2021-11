L’obbligo di pneumatici invernali sulle strade del Friuli Venezia Giulia.

Dal 15 novembre 2021 al 15 aprile 2022 scatta l’obbligo per tutti gli autoveicoli di avere a bordo i pneumatici invernali o le catene. In alternativa, sono ammessi eventuali mezzi antisdrucciolevoli omologati. Come ogni anno, infatti, nella stagione invernale entrano in vigore le misure per circolare in sicurezza sulle strade regionali del territorio. L’obbligo è previsto nelle zone o nei tratti di strada dove a causa di determinate condizioni meteorologiche potrebbero verificarsi eventuali problemi.

Le strade vietate.

Bisognerà avere a bordo i pneumatici invernali o le catene nella strada statale 54 “del Friuli”, che va da Cividale al Confine di Stato di Stupizza, e dal Valico Cave del Predil al valico di Fusine. Nella SS52 Bis “Carnica” da Tolmezzo al Passo di Monte Croce Carnico, poi per viaggiare sulla SS13 “Pontebbana” da Ugovizza al Confine di Stato di Coccau e nella SS14 “della Venezia Giulia” dal Bivio ad H al Confine di Stato di Pese. Obbligo previsto anche per chi passa per il raccordo autostradale13 “A4 – Trieste” dallo Svincolo di Sistiana allo Svincolo di Padriciano, per la RA14 “A4 – Diramazione per Fernetti” dallo Svincolo con RA13 al Valico di Fernetti. Previste le misure di sicurezza stradale nella SS202 ‘Triestina’ da San Dorligo della Valle a Cattinara, nell’ autostrada A “Sistiana – Rabuiese” dallo svincolo RA 13 di Padriciano allo svincolo di Cattinara. Infine anche per chi passa per la SS202 Dir “Triestina” da Cattinara a Padriciano e la SS55 “dell`Isonzo” dall’innesto con la SS 14 Racc. presso Sablici a Gorizia.

