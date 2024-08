Tutto pronto per “Le notti del vino” ad Aprilia Marittima.

Prenderà il via martedì 8 agosto alle 19.30 presso la piazzetta Imbarcadero di Aprilia Marittima il nuovo format che vede protagonisti i migliori produttori enogastronomici del nostro territorio, soprattutto per quanto concerne la bassa friulana. “Le notti del vino” infatti nascono proprio per porre la lente di ingrandimento in merito alla tradizione e alla cultura gastronomica e vitivinicola di una zona che da sempre si contraddistingue in merito a qualità.

“Siamo davvero orgogliosi di poter dare il via a questa nuova manifestazione – spiega Claudio Serafini, consigliere con delega agli eventi per il comune di Latisana –. In realtà – prosegue Serafini – è una tradizione che si tramanda oramai da anni e che nelle edizioni precedenti prendeva il nome di Calici di Stelle, ma il senso resta il medesimo”. Un successo senza precedenti quello dello scorso anno a Latisana infatti, che ha contato ben 936 calici e che, come tiene a precisare Serafini: “Quest’ anno il nostro obiettivo non può che mirare ai mille e più calici, sarebbe una grandissima soddisfazione per tutti noi che, con umiltà ma grande fermezza, teniamo moltissimo ad esaltare tutti gli aspetti di un territorio che ha delle qualità incredibili”.

Il programma.

Dodici stand enogastronomici in Aprilia Marittima, dove ci sarà anche l’ intrattenimento musicale firmato Marzia Lucchetta ed Enrico Moscardi e l’elezione di Miss Cinema Friuli Venezia Giulia, concorso grazie al quale la finalista sbarcherà direttamente alle finali di Miss Italia 2024. Giovedì 8 agosto, stesso format riproposto in piazza Indipendenza, a Latisana. Marzia Lucchetta ed Enrico Moscardi faranno il bis, così come i produttori con i loro stand enogastronomici. “Doppio appuntamento, sia in Aprilia Marittima, sia a Latisana, proprio per dare la possibilità davvero a chiunque di poter deliziare di tutte le squisitezze, delle quali non possiamo che andare orgogliosi”, sottolinea Serafini.

Che ricorda: “Ci sarà un altro evento incredibile entro la fine del mese, quello che vedrà protagonista un fantastico concerto che terrà compagnia ai presenti alle prime luci dell’ alba: Good morning r’n’b radio, infatti, si svolgerà in piazza Imbarcadero ad Aprilia Marittima sabato 17 agosto alle ore 5.30 e vedrà esibirsi i docenti della scuola comunale di musica di Latisana, da Chiara Domeneghini alla voce, a Carlo Amendola alla batteria, a Gianluca Pavani alla chitarra. In caso di maltempo il concerto verrà posticipato alle ore 21 e, in caso di tempo avverso, il tutto si presso una delle tante cantine presenti. Sabato 31 agosto, il risveglio tra le note musicale si sposterà sulla golena del fiume Tagliamento alle ore 6. Appuntamenti incredibili, ma soprattutto imperdibili, per un’ estate ricca di emozioni e di esaltazione del territorio”.