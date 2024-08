Donna anziana travolta e uccisa da un pirata della strada a Portogruaro.

Una donna anziana è stata travolta e uccisa nella mattinata di oggi, lunedì 5 agosto, da un pirata della strada, che si è dato alla fuga. E’ successo in via Udine a Portogruaro. Secondo quanto ricostruito l’anziana, 81 anni, è stata travolta sulla strada per Cordovado, mentre era in sella alla sua bici, da un’auto che non si è fermata a soccorrerla ed è fuggita.

Immediatamente è partita da parte dei carabinieri la caccia al pirata della strada, nella zona al confine tra Veneto orientale e Friuli Venezia Giulia.