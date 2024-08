Anziana dorme in strada, i carabinieri le pagano l’albergo

Una donna anziana che dormiva in strada a Marina Julia è stata portata in albergo dai carabinieri.

Una donna anziana che dormiva in strada è stata portata in una più comoda stanza d’albergo dai carabinieri. E’ successo la notte del 3 agosto, quando una pattuglia dei carabinieri di Monfalcone, passando di fronte all’ingresso di un bar nelle immediate vicinanze della spiaggia di Marina Julia, già chiuso a causa dell’ora tarda, notava una anziana donna all’interno del porticato dell’esercizio pubblico coricata su un lettino da spiaggia, riadattato in assenza di un letto a giaciglio per la notte.

I militari, dopo avere ascoltato la storia della donna, una 74enne originaria della provincia di Udine, con alle spalle un passato di poeta e scrittrice, che si era recata a Monfalcone per rivivere quei posti conosciuti da ragazza e averne condiviso i ricordi e le emozioni, le hanno chiesto se avesse bisogno di un aiuto.

La donna riferiva ai carabinieri che, disponendo unicamente di una pensione minima, non era nelle condizioni economiche di potersi garantire una dignitosa collocazione sino al giorno seguente. Essendo oramai notte inoltrata, i militari, un maresciallo e un carabiniere, hanno quindi deciso di trasportare la donna presso un albergo del centro cittadino e, di propria iniziativa, di farsi carico del pagamento delle relative spese. La mattina successiva l’anziana è tornata presso la propria abitazione in provincia di Udine.