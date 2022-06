Nella notte alcuni vandali hanno imbrattato il monumento

“Per la dignità umana e la libertà dei popoli“: così si legge sul monumento dedicato alla Resistenza in via Curiel, vicino alle scuole che questa notte è stato imbrattato da alcuni vandali.

L’azione criminosa è stata segnalata questa mattina, quando gli abitanti si sono accorti delle scritte rosse apposte sul monumento: “Siamo tutti antifascisti” recitano.

Per questo, dopo vari controlli è esposta una denuncia contro ignoti da parte del sindaco Emanuele Zorino, che ha sottolineato come questo sia “un inaccettabile atto di sfregio. Condanniamo questo fatto compiuto da ignoti che hanno inteso in questo modo offendere la memoria di quanti hanno dato la propria vita per la libertà e la democrazia nel nostro paese nonché un bene di tutta la collettività. Come comunità non ci diamo per vinti”. Continua il sindaco: “Trasformeremo questo atto di ignoranza in un’occasione per agevolare un restauro completo di questo importante monumento alla memoria. Lo dobbiamo fare per le donne e gli uomini che ci hanno donato la democrazia, per le nostre giovani e i nostri giovani che sui valori del passato disegnino il loro futuro”.

Ancora atti di vandalismo

Questo non è un episodio isolato, infatti già nel febbraio di quest’anno erano apparse altre scritte vandaliche sul muro della sede della Protezione civile aquileiese, sempre inneggianti il tema.

