Lo speciale video della Protezione civile di Aquileia.

Per celebrare un traguardo speciale come quello dei 30 anni si è affidata a un allegro video musicale. Singolare e simpatica iniziativa quella messa in campo dalla Protezione civile di Aquileia, guidata dal coordinatore Riccardo Lena.

Il filmato ha chiuso la giornata di festeggiamenti per il traguardo dei 30 anni “in cui la Protezione civile è sempre stata partecipe ai bisogni della collettività – ha sottolineato il sindaco, Emanuele Zorino -. Negli ultimi 2 anni, molte e molti giovani cittadini si sono uniti ai pilastri storici del gruppo comunale”.

Per il video, realizzato da Nicola Oleotto, è stata scelta la canzone “Happy” di Pharrell Williams, con i volontari di Protezione civile che sono stati immortalati nei luoghi storici, culturali e naturali più belli: qui, si sono liberati in un gioioso ballo di felicità, come la canzone appunto. Attraverso questi passi, i volontari hanno voluto dare un messaggio d’incoraggiamento verso il futuro lasciando alle spalle tutti i pensieri, i problemi e le situazioni che in prima persona hanno vissuto nei mesi appena trascorsi, sempre però con coscienza di quello che è successo.

“Questo – sottolinea il coordinatore Lena – è stato un progetto ambizioso creato per merito di tutti i volontari del Gruppo Comunale di Aquileia, che autofinanziandosi i costi di realizzazione, sperano di trasmettere un messaggio di speranza, felicità e supporto morale a tutti coloro che lo vedranno”. Il video si può ammirare a questo link: https://www.youtube.com/watch?v=eyUo1mD8uCc.

