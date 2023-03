I parchi per famiglie in Friuli Venezia Giulia.

Dai parchi acquatici ai parchi a tema per famiglie, il Friuli Venezia Giulia è ricco di infrastrutture che possano soddisfare il bisogno di un intrattenimento di tipo leggero, destinato a famiglie di ogni tipo.

Rampypark Piancavallo

Il parco più suggestivo per la stagione invernale è senza dubbio il Rampypark di Piancavallo. Situato in una delle migliori località turistiche invernali del Fvg, questo parco offre un divertimento unico all’interno di un meraviglioso faggeto. Si tratta di percorsi di “albering” caratterizzati dai passaggi sospesi da terra creati da passerelle, ponti tibetani, liane, ponti nepalesi, reti, barili sospesi, carrucole e tanto altro. Tutte le attrazioni sono sicurissime ma soprattutto divise in vari percorsi che variano a seconda del livello di difficoltà e dell’età consigliata. Per i più avventurosi esiste infatti il “Percorso Nero”, una via tra gli alberi molto impegnativa. Gli altri livelli seguono una scala cromatica e variano dunque dal verde (il più facile) al nero (livello difficilissimo). Gli unici requisiti richiesti sono età minima di 5 anni e altezza di almeno 1 metro e mezzo.

Parco Junior

Il Parco Junior, come d’altronde suggerisce il nome, è il parco perfetto per i bambini. Situato a Lignano Sabbiadoro e dotato di molteplici attrazioni per bambini, tra i punti di vantaggio vanta il fatto di essere completamente gratuito e quindi senza un vero e proprio biglietto d’ingresso. Si trova inoltre immerso in un’ampia area verde all’interno della quale è stata allestita la cosiddetta “Baby Area” gratuita per i più piccoli. Si tratta di un luogo perfetto per fare Pic-Nic con grandi tavoli a disposizione e chioschi dolci, snack bar e il “Burger Circus” dove tutte le sere si organizzano spettacoli per bambini.

Parco Zoo Punta Verde

Il Parco Zoo Punta Verde è un vero e proprio giardino zoologico gestito da una società privata, le cui entrate provengono solo ed esclusivamente dal biglietto d’ingresso. L’identità di quest’area situata a Lignano Sabbiadoro è fondata su alcuni principi fondamentali quali educazione nei confronti degli animali, conservazione della biodiversità, ricerca scientifica e tranquillità nelle visite, perfettamente godibili sia dai grandi che dai più piccoli. Nato dall’idea del geometra Sergio Rodeano, il Parco Zoo Punta Verde nasce come vivaio ideato per sopperire alla scarsa cura dell’area in cui sorge. Tra una fitta sterpaglia di piante e rovi che impedivano l’accesso al fiume tagliamento, Rodeano pensò di riordinare il tutto. All’interno della zona di sterpaglia da lui curata si trovava un laghetto presso il quale trovarono dimore alcune anatre selvatiche che diedero vita a una numerosa colonia. Così si decise di tentare di dargli una casa e mano a mano, questo connubio ambientale-faunistico si trasformò in uno zoo sempre più fornito.

Acquasplash

Inaugurato nell’anno 1985, Acquasplash è stato uno dei primissimi parchi acquatici in Italia, nato dalla volontà del giovane imprenditore Sergio Vacondio. Questo parco per famiglie si trova nella località turistica di Lignano Sabbiadoro, cittadina sul mare che ogni anno attrae migliaia di turisti. Acquasplash si sviluppa su un’area complessiva di circa 35.000 mq e offre una buona varietà di attrazioni.

Tra queste troviamo la Grande Piscina, presso la quale vengono scatenante onde artificiali, lo Scivolo Multicorsia, l’idrotubo Blank-Hole, il tortuoso Anaconda, il doppio kamikaze, il doppio idrotubo Banzai con salto finale, l’Ondulado, il Jaracaboa Slide da affrontare a bordo di speciali ciambelloni e il lunghissimo Twist. Non mancano inoltre vasche poco profonde per bambini circondate da mini-scivoli e giochi d’acqua, il maxi-pallone e la struttura di corde a forma di piramide. All’interno del parco sono inoltre situate aree di ristorante self-service, chioschi e servizi utili ai bagnanti.