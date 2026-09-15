Di 97 anni.

“Nonno, guidaci sempre con il tuo esempio e il tuo caro ricordo lungo il cammino della nostra vita”.

Serenamente ci ha lasciati Nicola Cocco.

Lo ricordano con affetto, i figli Claudio e Antonella, gli amatissimi nipoti Jacopo e Nicola, il genero unitamente ai parenti tutti. Il rito delle Esequie avrà luogo a Gemona del Friuli presso il Duomo di “S. Maria Assunta” sabato 19 settembre alle ore 16:00 ove il caro Nicola giungerà alle ore 15:45 dalla CASA FUNERARIA GIULIANO di via Battiferro n°15 a Gemona. Orario visite: Giovedì 11:30 – 18:30 Venerdì 8:30 – 18:30 Sabato 8:30 – 15:15

Al termine del Rito, seguirà la cremazione.

Ci uniremo in preghiera con la recita del S. Rosario in Sua memoria venerdì 18 alle ore 19:00 presso la Chiesa di “S. Rocco”.

Un particolare ringraziamento al Dott. Baschino Roberto, al servizio infermieristico domiciliare di Gemona del Friuli e alla signora Maka.

Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.

Gemona del Friuli, 14 settembre 2026

OF Giuliano CASA FUNERARIA srl Gemona – Artegna – Osoppo – Tarvisio – 335.1384290