ved. Di Lenardo
di 85 anni
É mancata all’affetto dei suoi cari Avelina Buttolo. I famigliari ne danno il triste annuncio.
Il Rito delle Esequie avrà luogo a STOLVIZZA DI RESIA nella chiesa parrocchiale di “San Carlo Borromeo” lunedì 14 settembre alle ore 15:00 giungendo dalla Casa Funeraria GIULIANO di via Battiferro, 15 a Gemona del Friuli.
Orario visite: domenica 9:00 – 12:00 lunedì 8:30 – – 14:15.
Al termine del Rito la cara Avelina troverà riposo nel cimitero di Stolvizza.
Ci uniremo in preghiera con la recita del S. Rosario in Sua memoria domenica 13 Settembre alle ore 18:00 in chiesa a Stolvizza.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria
STOLVIZZA DI RESIA, 11 settembre 2026
OF Giuliano CASA FUNERARIA srl Gemona – Artegna – Osoppo – Tarvisio – 335.1384290