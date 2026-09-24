Nadia Battocletti torna in Friuli Venezia Giulia, a Trieste: la campionessa azzurra sarà nuovamente al via della Corsa dei Castelli.

Nadia Battocletti torna in Friuli Venezia Giulia, e precisamente a Trieste: la campionessa azzurra delle Fiamme Azzurre sarà nuovamente al via della Corsa dei Castelli, in programma domenica 18 ottobre sul percorso di 10 chilometri da Miramare a piazza Unità d’Italia.

Dopo la partecipazione dello scorso anno, quando aveva scelto proprio la gara triestina per il suo debutto in una manifestazione popolare, Battocletti ha deciso di tornare anche per la decima edizione dell’evento organizzato da ASD Promorun, con la coorganizzazione del Comune di Trieste e della Regione Friuli Venezia Giulia.

Il ritorno arriva al termine di una stagione straordinaria per l’atleta trentina, caratterizzata da numerosi successi e nuovi primati nazionali. A Trieste potrebbe quindi esserci anche l’assalto al record europeo dei 10 km su strada, fissato a 29’51” dalla slovena Klara Lukan. Battocletti vanta un personale di 30’08”, ottenuto lo scorso aprile a Lille.

“Partecipare alla Corsa dei Castelli nel 2025 è stato emozionante, l’atmosfera è stata magica”, ha raccontato l’azzurra, spiegando di aver scelto di tornare anche per la velocità del percorso e per la qualità organizzativa della manifestazione.

La giornata del 18 ottobre proporrà anche la Non Competitiva Ten, la BCC Venezia Giulia Family Run di 8 chilometri e, poco prima della gara principale, la 4ª International Road Race Running Match Under 23 10k, appuntamento internazionale inserito nel calendario World Athletics. Le iscrizioni sono già aperte, mentre per la Corsa dei Castelli e la Non Competitiva Ten la chiusura online è fissata al 13 ottobre alle 23.59.