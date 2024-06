Sale l’attesa per la 22esima Piancavallo Revival

Sabato 29 e domenica 30 giugno si rinnova l’appuntamento con la Piancavallo Revival, manifestazione di regolarità per auto storiche

Nell’ultimo fine settimana di giugno ritorna la Piancavallo Revival, manifestazione automobilistica inserita nel calendario dell’Automotoclub Storico Italiano e organizzata dal Club Ruote del Passato.

L’evento, in programma sabato 29 e domenica 30 giugno, sarà ancora una volta un tributo alla montagna pordenonese, che ha contribuito a legare il nome della località turistica avianese a una tradizionale sfida sportiva di grande rilievo.

La Piancavallo Revival è una manifestazione di regolarità con strumentazione libera e sarà valida per l’assegnazione dei punti per il Trofeo Nordest. E’ aperta a vetture certificate Asi costruite fino al 2004.

Sono 190 i chilometri che i partecipanti percorreranno sulle strade del Friuli Occidentale, mentre saranno 40 le prove di abilità da affrontare.

Un percorso di 190 chilometri sulle strade pordenonesi

Sabato mattina verifiche tecniche e amministrative nella sede del Club, in via Nuova di Corva 15, a Pordenone. Dopo il pranzo, la prima tappa scatterà alle 15.30 dalla sede verso Porcia, Roveredo e San Quirino, per poi proseguire tra San Leonardo, Vajont e Maniago, Cavasso, nuovamente Maniago e, a seguire, Rauscedo, Domanins e San Lorenzo di Arzene.

Domenica la partenza è fissata alle 9.30 dalla Fiera di Pordenone. Il tracciato si snoderà tra Porcia, Fontanafredda, Roveredo, San Quirino e Maniago (con visita al museo dell’arte fabbrile e delle coltellerie); quindi si transiterà per Montereale Valcellina, Ponte Antoi, Pezzeda Val Caltea, Piancavallo, Castello d’Aviano e Polcenigo.

Modifiche alla viabilità a Pordenone

Il Comune di Pordenone ha istituito divieti e limitazioni alla circolazione stradale in occasione della 22esima edizione della Piancavallo Revival con sfilata d’auto d’epoca che si terrà domenica 30 giugno.

Dalle 9.30 fino alle 11 sospensione temporanea della circolazione, limitatamente al transito e passaggio dei veicoli partecipanti alla sfilata, lungo il seguente percorso: dalla Fiera di Pordenone di viale Treviso a via Pola, piazzale Filanda Marcolin, via Codafora, via Giardini Cattaneo, via Borgo S. Antonio, via Mazzini, Piazzetta Cavour, Corso Vittorio Emanuele II, Piazzetta San Marco, via Codafora.

Per consentirne lo svolgimento in sicurezza, è stato istituito il divieto di sosta con rimozione dalle 9 alle 11 in via e piazza San Marco, in corso Vittorio Emanuele tra la Loggia del Municipio e l’intersezione con via Gorizia.