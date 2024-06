Migranti dalla rotta balcanica: raddoppiano gli ingressi al confine

I dati di Frontex sui migranti della rotta balcanica.

Raddoppia il numero dei migranti che arriva in Italia passando dalla rotta Balcanica. A dirlo sono i dati dei primi 5 mesi del 2024 raccolti da Frontex, che evidenziano come i flussi migratori si siano spostati dal Mediterraneo al confine orientale dell’Italia.

“Impietosi i dati raccolti da Frontex in relazione agli attraversamenti irregolari delle frontiere dell’Unione Europea nei primi cinque mesi del 2024: più che dimezzati gli arrivi dal Mediterraneo centrale, addirittura raddoppiati i numeri al confine orientale – commenta il consigliere regionale di Forza Italia Roberto Novelli. Prendiamo atto che, ormai, l’urgenza è il fronte terrestre ad est e che, anche nel nostro territorio, servono presidi ai confini e un accordo stretto con Croazia e Slovenia per arginare flussi che stanno diventando un esodo”.

“Il boom della Destra alle europee – evidenzia Novelli – è legato a un’immigrazione che assume le fattezze dell’invasione, ormai fuori controllo e rispetto alla quale la Sinistra oppone una narrazione ipocrita e melliflua che induce anche persone moderate a spostarsi verso posizioni radicali. I problemi legati all’immigrazione sono diffusi e necessitano di una soluzione unitaria. Ma i territori di confine hanno bisogno di strumenti adeguati per maneggiare una materia potenzialmente esplosiva“.

“Presenterò una mozione – conclude l’esponente forzista – per rimarcare come il tema dei migranti sia molto sentito in Friuli Venezia Giulia. Al netto dei numeri ufficiali, la copiosità dei flussi è sotto gli occhi di tutti e determina un peggioramento della condizione di vita per i nostri cittadini, problemi di ordine pubblico e di sicurezza. Il degrado produce effetti molto pericolosi e induce ad abbandonare interi quartieri delle nostre città. Il voto alle Europee è un grido di dolore che deve essere ascoltato e capito da tutti”.