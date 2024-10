Grande festa ad Aviano per i 100 anni di Rosina

Grande festa ad Aviano per i cento anni della signora Rosina. Un normale controllo della pressione alla sede dell’Auser, che da anni fornisce un importante sostegno alle persone fragili, si è trasformato nell’occasione per festeggiare l’ambito traguardo.

Rosina era attesa come di consueto per il suo controllo mensile, parte di un’iniziativa che l’Auser porta avanti da vent’anni in collaborazione con la Croce Rossa Italiana di Pordenone. Ogni primo sabato del mese, quaranta persone della comunità di Aviano partecipano a una giornata dedicata alla misurazione della pressione, un servizio sanitario di prevenzione e monitoraggio. Ma questa volta, le volontarie della sede territoriale di Aviano, coordinate da Adelina e Antonella, hanno deciso di trasformare la giornata in un momento davvero speciale per festeggiare Rosina e i suoi 100 anni.

Alla festa, oltre agli altri assistiti, hanno partecipato il sindaco di Aviano, Paolo Tassan-Zanin, il vicesindaco Daniele Basso e il consigliere comunale Polo Friz, testimoniando l’affetto della comunità per questa ricorrenza straordinaria.

Rosina, visibilmente commossa, ha partecipato alla festa con il sorriso, circondata dall’affetto delle persone che, da anni, le stanno accanto in queste visite di routine, che per molti sono diventate anche una preziosa occasione per sentirsi parte di una comunità.