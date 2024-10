Quali sono i concetti chiave e gli strumenti necessari per comprendere il funzionamento delle Comunità Energetiche Rinnovabili? Con un focus sull’efficientamento energetico industriale e la riqualificazione degli edifici, il convegno di domani (martedì 2 ottobre) organizzato a Casa Moderna da Confcooperative Alpe Adria approfondirà i meccanismi di autoconsumo, sia classico che diffuso, con una panoramica sulla normativa e l’incentivazione. Durante i lavori, che inizieranno alle ore 16.00 in sala Bianca, saranno presentati casi studio e business plan di C.E.R. già operative, offrendo così spunti pratici su come costituirne una. I relatori, Paolo Tomassi di Confcooperative Alpe Adria e Fabio Armanasco Think Green Director di Powerr Energia, approfondiranno il concetto di sviluppo sostenibile spiegando quali sono gli strumenti a disposizione delle imprese per intraprendere un percorso di sostenibilità.

I pannelli antigrandine.

Fra i nuovi prodotti esposti a Casa Moderna, particolarmente orientata al risparmio, all’efficientamento energetico, ai materiali da costruzione e alla sicurezza, nel padiglione 6 l’azienda Kontract di San Giorgio di Nogaro presenta i pannelli in EPS Twinpor 150 antigrandine per la protezione delle facciate. Oltre ai test eseguiti e certificati in laboratorio, nello stand il materiale viene letteralmente preso e martellate per dimostrare l’alto livello di resistenza.

Difficile resistere, invece, alle tentazioni di Saperi&Sapori FVG, che nel padiglione 8 accoglie i visitatori lungo un percorso nell’unicità delle produzioni agroalimentari, enogastronomiche e del saper fare artigianale, tutte rigorosamente del territorio regionale.

Aperta fino a domenica 6 ottobre, Casa Moderna offre ai visitatori la possibilità di partecipare al concorso a premi “Vinci una Smart Tv per la tua Casa Moderna”: per farlo basta conservare il biglietto d’ingresso e attendere l’estrazione finale entro il 20 ottobre. Da lunedì a venerdì stand aperti dalle 14.30 alle 20.00; sabato e domenica 10.00 – 20.00

Maggiori info, catalogo espositori e tutto il programma eventi su www.casamoderna.it