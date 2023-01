Furti in abitazione, preso un giovane: si cercano i proprietari della refurtiva

I furti sarebbero avvenuti tra settembre e ottobre.

Nel mese di ottobre del 2022 la stazione carabinieri di Aviano ha arrestato in flagranza un giovane resosi responsabile del furto di vari oggetti tra cui di 1 orologio, 1 telefono cellulare e 1 carta bancomat in un’abitazione dell’agro di Aviano.

Oltre alla refurtiva, subito restituita al legittimo proprietario, sono stati rinvenuti in possesso del giovane altri oggetti, tra cui spille, ciondoli e una chiavetta USB, ritenuti di provenienza furtiva dei quali le successive indagini non hanno consentito di rintracciare le vittime. Gli oggetti che sono stati sottratti orientativamente tra settembre e inizio ottobre 2022. In caso vi fossero oggetti cui se ne riconosce la proprietà si prega di chiamare la stazione dei carabinieri di Aviano al numero 0434660157