Tragedia in vacanza, psicologo dell’Asfo muore per un malore

Addio a Gianfranco Panessa.

E’ morto per un malore mentre si trovava in ferie a brindisi Gianfranco Panessa, psicologo e professionista dell’Asfo molto stimato per il suo grande lavoro con i ragazzi disabili. Originario proprio di Brindisi, dove da ragazzo aveva studiato all’Istituto tecnico tecnologico Giovanni Giorgi, da tempo si era trasferito a Castello di Aviano, dove i vicini conoscevano bene lui e la compagna Paola Brocca, docente all’istituto Kennedy di Pordenone.

Chi lo conosceva descrive Panessa come una persona gentile, riservata e senza problemi di salute noti. Una figura che aveva lasciato il segno sia a livello professionale che personale. Dopo gli a Brindisi e successivamente a Padova, si era trasferito in Friuli dove lavorava come educatore del Servizio di integrazione lavorativa. Ma era il suo particolare approccio con i disabili, tramite l’esperienza del teatro sociale, che lo distingueva. Attraverso le arti teatrali, Panessa aveva dato voce e speranza a molti, in particolare ai giovani, aiutandoli a superare le barriere della disabilità.

La sua dedizione verso la terapia attraverso il teatro aveva coinvolto diverse istituzioni, come il liceo Torricelli di Maniago e l’Opera Sacra Famiglia di Pordenone. Molti studenti e pazienti avevano beneficiato del suo lavoro, e la sua scomparsa lascia un vuoto immenso in queste comunità.