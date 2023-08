Incidenti e cadute, 3 persone ferite in Friuli

Gli infermieri della sala operativa della Struttura struttura operativa regionale emergenza sanitaria hanno gestito oggi numerosi interventi attivati dagli operatori della sala operativa di primo livello del servizio del numero unico di emergenza Nue112 del Friuli Venezia Giulia.

Caduta in mountain bike a Paularo.

Nel territorio comunale di Paularo, lungo una pista forestale, a un paio di chilometri da Casera Pizzul, una donna di circa 32 anni di età è caduta autonomamente da una mountain bike ed è rimasta ferita. È stata trasportata in volo in condizioni piuttosto serie all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.

Uomo cade nel greto del torrente a Treppo Ligosullo.

Nel territorio comunale di Treppo Ligosullo un uomo di circa 60 anni di età che stava camminando in prossimità del greto di un torrente, rio Mauran, corso che è in secca, è caduto. Per lui è stato disposto il trasporto in volo in codice giallo stabile e cosciente, per una lesione a un arto superiore, all’ospedale di Tolmezzo.

Caduta in moto a Piancavallo.

A Piancavallo si è verificato un incidente stradale che ha visto coinvolto un motociclista, caduto autonomamente dal mezzo. È stato trasportato in ambulanza, all’ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone in codice giallo per dinamica, stabile e cosciente.