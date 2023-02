Incidente ad Aviano, scontro tra due auto.

Nella tarda serata di ieri, venerdì 17, i vigili del fuoco di Pordenone sono intervenuti per un incidente stradale ad Aviano, in via Aldo Moro. Secondo una prima ricostruzione due auto si sono scontrate, per cause ancora da accertare.

Nello scontro gli occupanti di entrambe le auto sono stati soccorsi dal personale sanitario e trasportati all’ospedale di Pordenone, mentre i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza lo scenario. Presenti anche i carabinieri di Sacile per quanto di competenza.