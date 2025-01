Inizia l’anno con il piede giusto: torna la corsa ad Aviano

Torna la tradizionale manifestazione podistica ad Aviano.

Il 2025 ad Aviano parte all’insegna della corsa. Domenica 5 gennaio torna l’appuntamento con l’ormai tradizionale manifestazione “Inizia l’anno col piede giusto!”, evento podistico a carattere ludico-motorio che verrà riproposto dall’Atletica Aviano e da Aviano Roadrunners dopo il successo delle quattro precedenti edizioni (2019, 2022, 2023 e 2024) che hanno richiamato al via un gran numero di appassionati.

Si correrà e si camminerà sul percorso circolare permanente del Santuario Madonna del Monte, inaugurato il 2 dicembre 2008. La partecipazione è aperta a tutti: runners e camminatori.

I percorsi e il programma.

I tre percorsi – 5, 8 e 12 chilometri – si svilupperanno su sentieri, strade bianche e strade asfaltate, offrendo moderati dislivelli. Sarà disponibile anche un percorso di 5 km completamente pianeggiante.

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Aviano e sotto l’egida della Fiasp, prevede una partenza libera dalle 8 alle 9.30. Le iscrizioni saranno aperte dalle 8 di domenica 5 gennaio nei pressi del centro sportivo polivalente comunale “I Visinai”, in via Damiano Chiesa 12, ad Aviano, dov’è prevista anche la partenza. Il percorso rimarrà aperto e presidiato dai volontari dell’organizzazione per tutta la mattinata, dalle 8 alle 12.30.

Per Aviano inizia così una lunga stagione di corsa che il 23 marzo, sempre al centro sportivo “I Visinai”, proporrà anche il Cross della Pedemontana, manifestazione di corsa campestre valida come prova inaugurale dell’edizione 2025 del Grand Prix Giovani e come terza prova del campionato regionale master di società del Friuli Venezia Giulia.