Fatte brillare tre granate della Prima guerra mondiale

Neutralizzate tre granate della Prima guerra mondiale a Moggio Udinese.

Oggi due team di guastatori specializzati del Terzo Reggimento Guastatori di Udine sono intervenuti in prossimità della sella Cereschiatis nel comune di Moggio Udinese, per mettere in sicurezza e neutralizzare 3 granate di artiglieria calibro 120 mm HE di nazionalità italiana della Prima guerra Mondiale.

Gli ordigni segnalati alle forze dell’ordine da un recuperante di cimeli della grande guerra erano posizionati all’interno di una postazione italiana di obice da 120 mm che veniva utilizzata dai soldati italiani durante la Prima guerra Mondiale.

Le granate una volta messe in sicurezza dagli artificieri dell’Esercito in forza al 3^ Reggimento Guastatori sono state trasportate è definitivamente neutralizzare questo pomeriggio lungo il Fella in località Avedasso.

Un escavatore dell’Esercito ha predisposto il “fornello” (gergo militare per indicare una buca), dove con apposito innesco di esplosivo militare le granate sono state definitivamente neutralizzare. Al termine l’area è stata bonificata e ripristina. Intervenute a supporto le forze dell’ordine della locale stazione dei carabinieri di Moggio Udinese e il Corpo Militare della Cri per l’assistenza sanitaria obbligatoria in tali attività.