Aviano, incidente con la moto da cross.

Un uomo di circa 35 anni è stato soccorso questo pomeriggio per le ferite riportate a seguito di una caduta da una moto da cross/enduro. È successo ad Aviano lungo il greto di un torrente, zona pedemontana, area Cro.

Dopo la chiamata al Numero unico di emergenza Nue112, gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’elisoccorso e due ambulanze. L’uomo è stato preso in carico dal personale medico infermieristico ed è stato trasportato con l’elicottero all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice giallo per un trauma alla parte alta del corpo. Presenti sul posto anche vigili del fuoco e carabinieri.