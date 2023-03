Scontro tra moto e bici a San Quirino, ciclista 65enne all’ospedale.

Un uomo di circa 65 anni è stato soccorso questo pomeriggio per le ferite che ha riportato a seguito di un incidente stradale che si è verificato nel territorio del comune di San Quirino. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, mentre si trovava in sella a una bicicletta è entrato in collisione con una motocicletta ed è rovinato malamente al suolo.

È successo lungo una via sterrata nel tratto compreso tra San Foca e San Quirino, indicativamente nei pressi del complesso di Villa Cattaneo. Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza del Friuli Venezia Giulia, gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza e quello di un’automedica, entrambe provenienti da Pordenone.

L’uomo è stato preso in carico dal personale medico infermieristico e trasportato in codice giallo per un trauma cranico e un trauma toracico all’ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone.