Udine, con lo scooter contro il guardrail: 60enne grave all’ospedale.

Perde il controllo dello scooter e si schianta contro il guardrail. Un uomo di circa 60 anni è stato soccorso questo pomeriggio, sabato, per le ferite che ha riportato a seguito di un incidente stradale accaduto lungo la tangenziale ovest di Udine, poco prima dello svincolo per Pasian di Prato. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine (sul posto i carabinieri della Compagnia di Udine) ha perso il controllo dello scooter sul quale viaggiava ed è andato a schiantarsi contro il guardrail. L’incidente non ha coinvolto altri mezzi.

Immediata la chiamata di aiuto al Nue112. Gli infermieri della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria hanno inviato immediatamente sul posto gli equipaggi dell’automedica dell’ambulanza provenienti da Udine. Attivati i vigili del fuoco di Udine. L’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.