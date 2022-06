Paolo Tassan-Zanin eletto sindaco ad Aviano

I risultati delle elezioni ad Aviano.

Paolo Tassan-Zanin, appoggiato dalle liste Facciamo futuro sindaco Paolo Tassan Zanin e Aviano merita di più Paolo Tassan Zanin Sindaco, è stato eletto sindaco del Comune di Aviano con 1.385 voti, pari al 34,85 per cento delle schede valide.

Ilario De Marco Zompit (Lega Fvg per Salvini premier, De Marco Sindaco Fratelli d’Italia, Per Aviano, Prima Aviano prima) ha ottenuto il 32,41 per cento dei voti (1.288), mentre Angela Tassan-Mangina (Aviano al centro, Il bene comune per Aviano, Partito Democratico), il 29,14 per cento dei voti (1.158). Infine Giacinto Cimolai (Città Futura per Aviano) ha ottenuto il 3,6 per cento dei voti (143).

