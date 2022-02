I soldati partiti dalla base di Aviano.

Sono partiti i primi soldati dal Friuli. Si tratta dei militari americani di stanza nella base di Aviano imbarcatisi, nelle scorse ore, per la Lettonia. I soldati assegnati al 173rd Airborne Brigade si sono riposizionati nello scacchiere che si sta andando a creare per fare blocco tra gli alleati della Nato in contrapposizione alla guerra scoppiata in Ucraina.

“Sono arrivati lì con l’aiuto del 724th Air Mobility Squadron e altri elementi di supporto all’interno del 31st Fighter Wing”, fa sapere la base. Dopo le esercitazioni dei caccia nei cieli degli ultimi giorni ecco, quindi, la prima mossa concreta degli Usa dal Friuli per il conflitto.

