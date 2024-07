Il labirinto nel mais a Bagnaria Arsa.

La Fattoria Didattica La Selce Farmhouse di Bagnária Arsa ha aperto l’attesissimo “Labirinto nel Mais 2024”, un’attrazione unica che da dieci anni affascina grandi e piccini. Quest’anno, il labirinto è dedicato alla scoperta delle acque del Friuli Venezia Giulia, con un’attenzione particolare al suo fiume più importante, il Tagliamento, noto come il “Re dei fiumi alpini”.

Dal 2014, ogni estate, la fattoria didattica realizza un nuovo labirinto con disegni e geometrie sempre diverse per promuovere il territorio e offrire un’esperienza educativa e divertente ai visitatori. L’attrazione di quest’anno non è solo un viaggio attraverso intricati percorsi tra alte piante di mais, ma anche un’avventura tematica che permette di esplorare il percorso del Tagliamento fino al mare, attraverso giochi acquatici e curiosità.

“I visitatori non dovranno semplicemente correre per trovare l’uscita, ma avranno l’opportunità di risolvere un gioco a tema, trasformandosi in piccole gocce d’acqua e intraprendendo diverse strade, affidandosi al proprio istinto,” ha spiegato la direttrice della fattoria, Maria Rossi. “Il nostro obiettivo è quello di educare divertendo, facendo conoscere le bellezze naturali del Friuli Venezia Giulia attraverso un’esperienza immersiva e coinvolgente.”

Il labirinto sarà aperto fino alla fine di ottobre nei seguenti orari:

Venerdì e sabato pomeriggio

Domenica mattina

Questa iniziativa, che unisce promozione del territorio ed educazione ambientale, è un’occasione imperdibile per famiglie, scuole e gruppi di amici che vogliono trascorrere del tempo all’aria aperta, imparando e divertendosi. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, è possibile visitare il sito web della Fattoria Didattica La Selce Farmhouse o contattare direttamente la struttura.