Intervento sulla strada di Barcis.

La Regione Friuli Venezia Giulia avvierà una procedura d’urgenza per garantire la sicurezza della viabilità lungo la strada regionale 251, in località Rio Arcola, a Barcis, per scongiurare il blocco stradale in caso di forti piogge. Lo ha annunciato oggi l’assessore regionale alle Infrastrutture, Cristina Amirante, nel corso di un incontro alla presenza del sindaco Claudio Traina e dei rappresentanti delle municipalità di Andreis e Montereale, oltre ai presidenti di FVG Strade, della Magnifica Comunità di Montagna Dolomiti Friulane, e i vertici dell’Ente di decentramento regionale di Pordenone.

Durante l’incontro, l’assessore Amirante ha discusso con gli amministratori locali le criticità della SR 251, un’arteria che subisce spesso allagamenti durante periodi di forti precipitazioni. “Tra settembre e ottobre – ha spiegato Amirante – la strada ha rischiato di essere chiusa quattro volte, ma grazie al pronto intervento di FVG Strade si è riusciti a evitare il blocco. Tuttavia, resta la necessità di prevenire questi rischi in maniera più strutturale.”

La procedura concordata oggi prevede un’operazione urgente di sghiaiamento e pulizia degli scoli lungo il tratto critico della strada, per consentire un miglior deflusso delle acque. La collaborazione tra le direzioni regionali delle Infrastrutture e dell’Ambiente sarà determinante per avviare il piano d’intervento entro poche settimane, sfruttando il periodo di secca e completando le operazioni prima dell’arrivo delle piogge più intense. “Stiamo accelerando la progettazione per ridurre i tempi amministrativi – ha concluso Amirante – così da agire tempestivamente e farci trovare preparati per i periodi di maltempo.”