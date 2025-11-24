Dal calcio alla vita, sempre con tanta grinta: addio a Erika Moretti, aveva 47 anni

Erika Moretti aveva 47 anni.

Una persona solida e grintosa, sul campo da calcio e nella vita, una donna che credeva nelle relazioni, nella famiglia e nelle amicizie: Variano piange Erika Moretti, 47enne scomparsa nella notte tra domenica 23 e lunedì 24 novembre a casa sua.

Originaria di Udine, dove aveva frequentato anche l’istituto Deganutti, da molti anni viveva nella frazione di Basiliano con il suo compagno Flavio, conosciuto sui campi da calcio. Erika aveva iniziato a giocare da giovane, infatti, militando prima nel femminile del Tavagnacco, poi nel 3 Stelle a Basaldella, nei Fortissimi e infine nel Fagagna. Nel ruolo di difensore, la ricordano le amiche, “era un muro”.

Impiegata in un’azienda, era attiva nella comunità dove partecipava alle attività locali: era impegnata anche nella sagra di Variano, dietro ai fornelli e in particolare nelle grigliate, una delle sue specialità. Grande appassionata di musica, adorava andare ai concerti: era una grandissima fan di Laura Pausini e aveva una bacheca (che pubblicava sui social), in cui registrava tutti i live a cui riusciva a partecipare.

Ieri sera, dopo una cena con gli amici, il suo compagno l’ha trovata in camera: il suo cuore aveva smesso di battere. Oltre a Flavio, Erika lascia il papà e un sacco di persone che le hanno voluto bene.