Le indagini sui cadaveri trovati in un casolare di Udine.

Due uomini sono stati trovati senza vita nella tarda mattinata di lunedì 24 novembre all’interno di un casolare abbandonato al civico 142 di via Bariglaria a Udine, vicino alla ciclabile Fvg4. A dare l’allarme sarebbe stato un passante che ha notato qualcosa di sospetto e ha chiamato le autorità.

Sul posto sono intervenuti personale medico sanitario e gli agenti della Questura di Udine. I corpi sono stati trovati al piano intermedio dell’edificio che risulta abbandonato da una quindicina di anni e che i due potrebbero aver usato come rifugio. Entrambi gli uomini risulterebbero essere stranieri e senza fissa dimora.

Non è ancora chiaro da quanto i due cadaveri si trovassero nello stabile anche se le prime informazioni della Polizia parlano di una morte risalente a diverso tempo fa; allo stesso modo, le cause del decesso saranno da verificare: le forze dell’ordine, dopo il primo sopralluogo, hanno specificato che “al momento non risultano visibili segni di violenza“. Saranno le indagini e gli ulteriori esami a fare luce su quanto è successo.