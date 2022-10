Una trentina i clandestini trovati a Basiliano

Ancora arrivi, in Friuli: nel tardo pomeriggio di oggi, cinque pattuglie dei carabinieri di Basiliano e di Udine hanno individuato una trentina di clandestini. Stavano camminando lungo la statale, in comune di Basiliano e in direzione del capoluogo friulano.

Si tratta di persone (29 per ora) che erano state scaricate lungo la Pontebbana da un cabinato. Non si sa dove il camion si sia poi diretto, forse ha continuato il percorso in direzione Pordenone. Gli extracomunitari sono stati fermati e identificati. I carabinieri stanno cercando eventuali altre persone e il mezzo che li trasportava.