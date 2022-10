Avviati gli ambulatori di quartiere a Udine

Udine ora può contare su sette ambulatori di quartiere. L’amministrazione Fontanini, infatti, ha usato i fondi del 5 per mille per riattivare i presidi sul territorio, grazie anche alla collaborazione della Croce Rossa e di Federfarma.

Ma quali sono i servizi che offrono? Si tratta di luoghi che faranno da anello di congiunzione tra bisogni sociali e sanitari. Dedicati soprattutto ai più fragili e agli anziani, forniranno alcune prestazioni sanitarie di base grazie alla presenza di infermieri professionisti della Cri: medicazioni semplici, somministrazione di farmaci sulla base della prescrizione del medico, iniezioni sottocutanee, misurazioni di pressione e della glicemia.

Non solo: si potranno anche prenotare visite, grazie alla collaborazione di Federfarma, e ricevere informazioni sull’accesso ai servizi sanitari del Distretto. “Questi ambulatori – ha detto l’assessore alla salute, Giovanni Barillari -, saranno un punto di riferimento per ascoltare e accompagnare le persone più in difficoltà nei percorsi di salute”.

Già inaugurato quello di Cussignacco (in via Veneto 164, aperto il mercoledì dalle 9 alle 12), nei prossimi giorni diventeranno operativi anche quelli ai Rizzi-San Domenico (via Martignacco, 146, il lunedì dalle 9 alle 12); a Laipacco San Gottardo (in via Forze Armate 42, il martedì dalle 9 alle 12); a Udine Sud (via Pradamano, 21, giovedì dalle 9 alle 12); a Chiavris-Paderno (via Piemonte, 84, il venerdì dalle 9 alle 12); a Cormor-San Rocco (via Joppi, 63, il mercoledì dalle 15 alle 17.30) e infine nella sede Cri di via Pastrengo, 31 dove il servizio sarà attivo il sabato dalle 15 alle 17.