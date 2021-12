La presunta aggressione del lupo a Malborghetto.

“Quanto riportato sembra incompatibile con il comportamento di un lupo, o di un presunto ibrido”. Il Reparto carabinieri Biodiversità di Tarvisio intervengono sulla presunta aggressione di lupo ai danni di un abitante del comune di Malborghetto -Valbruna. I carabinieri stanno conducendo, con la locale Compagnia, attività di indagine finalizzate a chiarire l’evento.

Le dichiarazioni dirette della presunta vittima dell’aggressione, nonché sue considerazioni in merito al problema della convivenza fra uomo e lupo, sono all’attenta analisi degli esperti. Ma quanto riportato dall’uomo sembra incompatibile con il comportamento di un lupo, o di un presunto ibrido. Fino ad ora, in Italia, tutte le segnalazioni di aggressione nei confronti di uomini si sono rilevate infondate, ed in alcuni casi hanno determinato denunce presso l’autorità giudiziaria per procurato allarme.

