Lo scontro tra auto a Blessano di Basiliano.

Incidente stradale in mattinata a Blessano di Basiliano. Qui, per cause in corso di accertamento, due auto si sono scontrate nei pressi di un incrocio.

Sul posto sono giunti subito i soccorsi sanitari, che hanno prestato aiuto ai feriti. Intervenuti anche i vigili del fuoco di Udine e i carabinieri. Dopo il sinistro si è verificato qualche rallentamento alla circolazione.

