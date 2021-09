La rissa in via Melegnano a Udine.

Hanno cominciato a discutere sempre più animatamente, passando dalle parole ai fatti. È accaduto in via Melegnano, in zona stazione a Udine, nel pomeriggio.

Secondo la prima ricostruzione, due uomini – entrambi pakistani – si sono azzuffati, prendendosi a bottigliate. A un certo punto, uno degli stranieri ha colpito al volto il rivale con un coccio di vetro, ferendolo.

Sul posto è arrivata una pattuglia della squadra Volante della Questura di Udine, che si è subito messa sulle tracce dell’aggressore, che nel frattempo si era allontanato, rintracciandolo in breve tempo. L’uomo sarà denunciato per lesioni. L’altro, medicato nel Pronto soccorso dell’ospedale di Udine, ha ricevuto dai sanitari una prognosi di 8 giorni.

