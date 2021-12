Gli scuolabus Tundo sequestrati a Basiliano.

Si susseguono, a ritmi ormai vertiginosi, i sequestri di scuolabus della Tundo in Friuli. Dopo quelli di Codroipo di ieri, oggi altri cinque mezzi della ditta aggiudicataria della gara per il trasporto scolastico regionale sono finiti sotto l’occhio attento della polizia locale del Medio Friuli, guidata dal comandante Franco Fantinato.

Durante un controllo del territorio, gli agenti hanno notato gli scuolabus abbandonati a Basiliano, nel piazzale della stazione. Erano fermi da tempo. Per tutti, l’assicurazione era scaduta. Inevitabile il sequestro, con i veicoli portati nel deposito di custodia giudiziale a Pordenone. Per la controversa ditta, finita nel ciclone per i disservizi legati al trasporto scolastico regionale, anche una multa di 866 euro a mezzo, per complessivi 4.330 euro.

I bus, di proprietà della Tundo, erano impiegati nei comuni di Basiliano (3) e Mereto di Tomba (2). Uno dei veicoli era stato anche “cannibalizzato”, con il furto delle batterie da parte di ignoti.

(Visited 77 times, 77 visits today)